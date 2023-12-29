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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вест Хэм» не пустил «Арсенал» на первое место в АПЛ. «Молотобойцы» сенсационно победили за 11.50

«Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (0:2) на своем поле в рамках 19-го тура АПЛ. Команда Микеля Артеты упустила шанс вернуться на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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