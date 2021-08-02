Семья и любовь по-китайски.....

РЖАКАДети и семьяСемья и любовь по-китайски..... В Китае процветает культ семьи. Что это значит? Что семья для каждого жителя Китая всегда на первом месте.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколайДа-да, и любовницу в Китае мужик не выбирает, сначала должны их семьи понравится друг другу, а то кому попало отец любовницы свою дочь не отдаст. Что ж, пора и нам пасть жертвой стереотипов, не всем же думать, что у нас медведЯ с балалайками, пусть и мы теперь думаем, что китаец обеспечивает жену с любовницей, работая на восьми работах, при это успевает забирать детей из садика, гуляет с ними на детской площадке, катается на пандах и умеет на генном уровне шить спортивные костюмы абибас.Виктор zzКак дошел до любовниц, сразу стало ясно - хрень. Откуда китаец (каждый!) находит себе любовницу, если у них катастрофическая нехватка женского пола? Ведь политика ограничения рождаемости привела к тому, что девочка в любой семье нежелательна. С замужней гуляет? Тогда о каких семейных ценностях можно вообще говорить?Комментировать
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