Русскоязычный не значит пророссийский

Это из тех, кому воровать запретили в России. Я нанял каких-то цыган дачу ремонтировать, бригадир их сказал "если бы не Путин..".. Выгнал нах, и нашёл наших парней.

Андрей Равдин

Всё верно. Многие разговаривают по-русски по привычке только из-за того, что другого языка не знают и учить не хотят. А ненавидеть можно на любом языке и воевать тоже - послушайте этих захысников из репортажей военкоров, очень многие общаются на русском языке. То же и в других постсоветских республиках. Общался недавно в Одноклассниках с одним таким из Молдавии. Говорит и пишет только на русском, причём довольно приличном, а как ненавидит! Просто всем нутром.