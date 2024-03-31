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    Молодцы!!!Ликвидация предателя
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    Привет дружище! Чего с прошлой темы сбежал? Яйца прищемили?Русскоязычный не ...
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Русскоязычный не значит пророссийский

Русскоязычный не значит пророссийский

Сегодня многие российские блогеры и публицисты размещают на своих ресурсах посты, наполненные украинским ликованием и радостью, вызванными той кровавой бойней, которую нелюди под координацией украинских нацистских зверёнышей устроили в Крокус Сити Холле.

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Комментарии
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Вячеслав Гришин
Это из тех, кому воровать запретили в России. Я нанял каких-то цыган дачу ремонтировать, бригадир их сказал &quot;если бы не Путин..&quot;.. Выгнал нах, и нашёл наших парней.
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14 час.
Андрей Равдин
Всё верно. Многие разговаривают по-русски по привычке только из-за того, что другого языка не знают и учить не хотят. А ненавидеть можно на любом языке и воевать тоже - послушайте этих захысников из репортажей военкоров, очень многие общаются на русском языке. То же и в других постсоветских республиках. Общался недавно в Одноклассниках с одним таким из Молдавии. Говорит и пишет только на русском, причём довольно приличном, а как ненавидит! Просто всем нутром.
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12 час.
вд
валерий двойнишников
Привет дружище! Чего с прошлой темы сбежал? Яйца прищемили?
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11 час.

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