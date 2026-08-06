Кто держал оружие в русском городе: усадьба, вече и боярская конница

Убийство Андрея Боголюбского в 1174 году совершила не чернь, а конная боярская элита — и это ключ к пониманию того, как русский город XII–XIV веков собирал войско по тем же связям, что торговлю и кредит: через боярскую усадьбу, клиентелу, вече и кормление.