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Военное обозрение

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Кто держал оружие в русском городе: усадьба, вече и боярская конница

Кто держал оружие в русском городе: усадьба, вече и боярская конница

Убийство Андрея Боголюбского в 1174 году совершила не чернь, а конная боярская элита — и это ключ к пониманию того, как русский город XII–XIV веков собирал войско по тем же связям, что торговлю и кредит: через боярскую усадьбу, клиентелу, вече и кормление.

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