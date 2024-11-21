"Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был"(с)ВысоцкийСначала в заголовке было слово посильнее, но я решил смягчить (а вдруг дети прочитают).
Дебилы
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АНГЕЛ АНГЕЛ
В Европе перевелись адекватные политики и чиновники, сборище даунов, олигофренов, дебилов, сексуальных извращенцев и т.д. Нормальные и здравомыслящие люди превратилась и представляют палату сумасшедших. «Россия останется одной из самых серьезных угроз безопасности не только для Европы, но и для мирового порядка"... Даже интересно стало каким образом мы ухитрились угрожать их безопасности хотя бы за последние 100 лет?? Неужели тем, что разгромили фашистскую Германию и позволили всем странам Европы вылезти из под фашистской Германии и стать самостоятельными государствами? Хотя.. Что толку было их освобождать если они через 4 года добровольно залезли в экономическое ярмо Германии. Да ещё под присмотром США. Образовался гадюшник неадекватных, недееспособных, безответственных политиков и чиновников….
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21 час.
Валерий Каулин
Как же автор пропустил шедевр, произнесённый ещё 7 октября Матвиенко? "Мы за ним, как за каменной стеной!" в адрес Президента, это дорогого стоит! Особенно от таких персонажей.
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21 час.
Бобкина Татьяна
В средневековой Европе, ,гоняясь за ведьмами, уничтожили почти всех красивых женщин, а сейчас не осталось умных мужчин.А дальше кто на очереди?
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8 час.
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