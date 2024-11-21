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    В средневековой Европе, ,гоняясь за ведьмами, уничтожили почти всех красивых женщин, а сейчас не осталось умных мужчи...Дебилы

Дебилы

Дебилы

"Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был"(с)ВысоцкийСначала в заголовке было слово посильнее, но я решил смягчить (а вдруг дети прочитают).

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
В Европе перевелись адекватные политики и чиновники, сборище даунов, олигофренов, дебилов, сексуальных извращенцев и т.д. Нормальные и здравомыслящие люди превратилась и представляют  палату  сумасшедших. «Россия останется одной из самых серьезных угроз безопасности не только для Европы, но и для мирового порядка&quot;... Даже интересно стало каким образом  мы ухитрились  угрожать их безопасности  хотя бы за последние 100 лет?? Неужели тем, что разгромили  фашистскую Германию и позволили всем странам Европы вылезти из под  фашистской Германии и стать самостоятельными государствами?  Хотя.. Что толку было их освобождать если они через  4 года добровольно  залезли в экономическое ярмо  Германии. Да ещё под присмотром США. Образовался гадюшник неадекватных, недееспособных, безответственных политиков и чиновников….
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21 час.
Валерий Каулин
Как же автор пропустил шедевр, произнесённый ещё 7 октября Матвиенко? &quot;Мы за ним, как за каменной стеной!&quot; в адрес Президента, это дорогого стоит! Особенно от таких персонажей.
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21 час.
Бобкина Татьяна
В средневековой Европе, ,гоняясь за ведьмами, уничтожили почти всех красивых женщин, а сейчас не осталось умных мужчин.А дальше кто на очереди?
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8 час.

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