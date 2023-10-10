«Российская Федерация сделает все возможное», чтобы обустроить депортируемых из Латвии соотечественников, обещает МИД РФ.
Как защитить изгоняемых из Латвии русских стариков
Комментарии
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Борис Виленский
А ещё арестовать имущество прибалтийских стран в РФ, а на вырученные деньги обеспечить репатриантов жильём.
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9 час.
ВИ
Виктория Иванова
Фашисты во всей своей красе! Осталось полшага до концлагерей.
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8 час.
Nikolay Zakharov
Это пожалуй подходящий вариант.
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1 час.
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