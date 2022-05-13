«Тоттенхэм» разгромил «Арсенал», «Реал» переехал «Леванте», «Барса» продала Коутиньо «Астон Вилле», «Уралочка» Карполя проиграла в финале, «Спартак» без Nike и другие новости утра

1. «Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» в дерби северного Лондона (3:0) и сократил отставание от 4-го (лигочемпионского) места до 1 очка.

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