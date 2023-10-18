Почему визит российского президента на форум "Пояса и пути" был особенно важен для Китая

17–18 октября 2023 года Владимир Путин посетил с официальным визитом Пекин. В столице Китая российский лидер провёл ряд двухсторонних встреч с главами других государств (Вьетнам, Лаос, Таиланд, Монголия).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии