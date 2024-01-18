Виновник гибели трех человек на трассе под Челябинском получил срок

В Сосновском районе вынесен приговор водителю, по вине которого погибли трое его друзей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал 25-летнего жителя Златоуста виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека.
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