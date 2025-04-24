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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин сыграл 153-й матч в плей-офф НХЛ – пятый результат среди россиян. Рекордом владеет Федоров (183), Кучеров провел 158 игр

Капитан «Вашингтона» принял участие во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:1, 2-0).

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