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Bloomberg: США опередили Китай в рейтинге экономик мира

Bloomberg: США опередили Китай в рейтинге экономик мира

Итоги 2023 года показали, что американская экономика вышла из пандемии успешнее китайской. Вопреки ожиданиям специалистов, США выиграли гонку за звание первой экономики мира, сообщило агентство Bloomberg.

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