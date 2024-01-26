Bloomberg: США опередили Китай в рейтинге экономик мира

Итоги 2023 года показали, что американская экономика вышла из пандемии успешнее китайской. Вопреки ожиданиям специалистов, США выиграли гонку за звание первой экономики мира, сообщило агентство Bloomberg.
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