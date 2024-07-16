ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Разведенный мужчина-алиментщик гораздо лучше разведённой женщины с ребёнком?

Разведенный мужчина-алиментщик гораздо лучше разведённой женщины с ребёнком?

Просит у золотой рыбки разведёнца с алиментами   Почему мужчины так не любят "РСП", как они выражаются, не замечая, что сами являются такими же разведёнцами с алиментами? Да-да, та самая библейская история про бревно и соринку в своём и чужом глазу.

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