Патриарх Кирилл прокомментировал запрет на въезд в Европу: главное за сутки

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Патриарх Кирилл ответил на слова польского политика о запрете ему на въезд в Европу, на Шри-Ланке во время гонки погибли семь человек, а в крупном пожаре в Подмосковье пострадал один человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии