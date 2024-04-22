Патриарх Кирилл прокомментировал запрет на въезд в Европу: главное за сутки

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Патриарх Кирилл ответил на слова польского политика о запрете ему на въезд в Европу, на Шри-Ланке во время гонки погибли семь человек, а в крупном пожаре в Подмосковье пострадал один человек.