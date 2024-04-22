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ФедералПресс

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Патриарх Кирилл прокомментировал запрет на въезд в Европу: главное за сутки

Патриарх Кирилл прокомментировал запрет на въезд в Европу: главное за сутки

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Патриарх Кирилл ответил на слова польского политика о запрете ему на въезд в Европу, на Шри-Ланке во время гонки погибли семь человек, а в крупном пожаре в Подмосковье пострадал один человек.

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