Brasília Makes Friends With Beijing Authored by Jake Scott via FEE, On a Sunday night in late July, Brazil's Luiz Inácio Lula da Silva and China's Xi Jinping spoke for more than an hour.
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