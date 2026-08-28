Zero Hedge
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Zero Hedge

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Brasília Makes Friends With Beijing

Brasília Makes Friends With Beijing

Brasília Makes Friends With Beijing Authored by Jake Scott via FEE, On a Sunday night in late July, Brazil's Luiz Inácio Lula da Silva and China's Xi Jinping spoke for more than an hour.

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