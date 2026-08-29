Путин: Товарооборот России и Беларуси вырос на 12,5% с начала года (ВИДЕО)

Товарооборот России и Беларуси вырос на 12,5% с начала года, заявил Путин. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Ново-Огарёве.
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