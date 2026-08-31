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Царьград

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Полковник Баранец ответил на призыв ударить "ядеркой" по Украине. Вышло жёстко

Полковник Баранец ответил на призыв ударить "ядеркой" по Украине. Вышло жёстко

Полковник Баранец ответил на призыв из Госдумы ударить "ядеркой" по Украине. Он объяснил, в каких случаях Россия готова будет пойти на этот шаг и какие могут быть последствия.

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