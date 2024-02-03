«Водник» победил красноярский «Енисей» со счётом 7:3

Очередной домашний матч «жёлто-зелёных» закончился победой и закреплением на первом месте турнирной таблицы Чемпионата страныПредыдущий матч, напомним, закончился оглушительной победой архангельского клуба над уже бывшим лидером турнирной таблицы Чемпионата России — кемеровским «Кузбассом».
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