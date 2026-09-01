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Воронежские новости

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Воронежским болельщикам назначили арест и запретили посещать матчи на три года

Воронежским болельщикам назначили арест и запретили посещать матчи на три года

Болельщики бросили бутылки с водой во время матча РПЛ «Факел» — «Зенит», за что получили административный арест на 2 суток и запрет на посещение соревнований на 3 года.

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