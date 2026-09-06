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RT Russia

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«Штаб Навального» в Магадане платил ФБК за право быть в структуре организации

«Штаб Навального» в Магадане платил ФБК за право быть в структуре организации

RT пообщался с волонтёром ФБК* из Магадана Рагнаром Рейном, который рассказал, что «Штаб Навального»* не получал от экстремистской структуры ни копейки, а напротив сам платил за использование бренда.

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