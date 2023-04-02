Секретарь Совбеза Украины предложил переименовать Севастополь в «объект №6»

Губернатор Развожаев в свою очередь заявил, что подобные инициативы «больше похожи на записи в медицинской карте из палаты №6»Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь.