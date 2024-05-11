В очередях к Крымскому мосту скопились более 350 машин

Более 350 автомобилей находятся в очередях для проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи. Об этом 11 мая сообщается соцсетях информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
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