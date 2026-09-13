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Наука и Техника

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Десять виртуальных миров, в которых можно потеряться надолго: мой личный опыт

Десять виртуальных миров, в которых можно потеряться надолго: мой личный опыт

Бывают дни, когда реальность кажется слишком тесной, а за окном — бесконечная серость. В такие моменты меня спасает одно: запустить игру с по-настоящему открытым миром.

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