Десять виртуальных миров, в которых можно потеряться надолго: мой личный опыт

Бывают дни, когда реальность кажется слишком тесной, а за окном — бесконечная серость. В такие моменты меня спасает одно: запустить игру с по-настоящему открытым миром.
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