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Примсоцбанк расширяет возможности для малого и среднего бизнеса: кредитная линия без залога

Примсоцбанк расширяет возможности для малого и среднего бизнеса: кредитная линия без залога

Примсоцбанк запускает новую опцию в рамках продукта «Бизнес-Универсальный» – возможность получения кредита на сумму до 15 миллионов рублей в форме возобновляемой кредитной линии без предоставления залогового обеспечения.

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