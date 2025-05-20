Примсоцбанк расширяет возможности для малого и среднего бизнеса: кредитная линия без залога

Примсоцбанк запускает новую опцию в рамках продукта «Бизнес-Универсальный» – возможность получения кредита на сумму до 15 миллионов рублей в форме возобновляемой кредитной линии без предоставления залогового обеспечения.
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