Резаи сообщил о семи условиях Ирана для начала переговоров с США

Тегеран сформулировал Вашингтону жесткий ультиматум, очертив рамки любого возможного диалога. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что иранская сторона передала Соединенным Штатам список из семи условий, без выполнения которых переговоры между двумя странами невозможны.
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