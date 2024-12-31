Привычки одиноких женщин, которые обрекают их жить без семьи: что нужно изменить Ольга БезродняяОдиночество может формировать у женщин ряд специфических привычек, которые, хотя и помогают справляться с ситуацией, могут стать препятствием на пути к счастливым отношениям.