Застройщик "Искры" спросит мнение бунтующих жителей соседних домов. Но не о высотках

27 ноября компания запустила опрос, касающийся сквера рядом с офисным центром Компания "Мой дом", которая намерена построить на месте кинотеатра "Искра" две высотки с офисами и апартаментами, 27 ноября запустила опрос о том, каким должен быть сквер рядом с этим комплексом.