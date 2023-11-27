Застройщик "Искры" спросит мнение бунтующих жителей соседних домов. Но не о высотках

27 ноября компания запустила опрос, касающийся сквера рядом с офисным центром Компания "Мой дом", которая намерена построить на месте кинотеатра "Искра" две высотки с офисами и апартаментами, 27 ноября запустила опрос о том, каким должен быть сквер рядом с этим комплексом.
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