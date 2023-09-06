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Макаревич* признался, что ему не понравились евреи в Израиле

Макаревич* признался, что ему не понравились евреи в Израиле

Музыкант Андрей Макаревич* заявил, что жители Израиля являются «неправильными евреями», чья культура находится в упадке.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Твою... ЧТО  творится... ЭТОТ ГНУСАВЫЙ &quot;делал великую культуру&quot; в России?!!!... Я понимаю израильских евреев, им такая ДИЧЬ, которую предлагает Макаревич,  НЕ НУЖНА!!
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