Музыкант Андрей Макаревич* заявил, что жители Израиля являются «неправильными евреями», чья культура находится в упадке.
Макаревич* признался, что ему не понравились евреи в Израиле
Комментарии
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лл
лина любимцева
Твою... ЧТО творится... ЭТОТ ГНУСАВЫЙ "делал великую культуру" в России?!!!... Я понимаю израильских евреев, им такая ДИЧЬ, которую предлагает Макаревич, НЕ НУЖНА!!
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19 час.
Валентин Воробьев
Никаких возвратов в Россию этих отщепенцев! Единожды предав Родину, они снова предадут за 30 сребреников. Старенькую клячу Пугачиху Прилепин напрасно пожалел. Забыл, как она россиян быдлом называла?
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16 час.
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