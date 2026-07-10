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«Краснодар» подписал Кристиана из «Крузейро» за 11 млн долларов. Контракт – до 2030 года

« Краснодар » сообщил о переходе 25-летнего центрального полузащитника Кристиана Алвеса из « Крузейро ».

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