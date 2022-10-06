Живая Кубань

222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    и че теперь город не украшать?аффтар долбоёб полныйВ период мобилиза...
  • галина
    Они дождутся, когда терракты дойдут до Москвы и других городов России.В МИД рассказали,...
  • Александр
    Красная линия? Да уже достигнута вершина дна цинизма: "Газпром" подает газ в Европу транзитом по территории Украины ч...В МИД рассказали,...

Пьяная краснодарка рассекала на КамАЗе по Адыгее

Пьяная краснодарка рассекала на КамАЗе по Адыгее

Пьяная краснодарка рассекала на КамАЗе по АдыгееНа участке федеральной автодороги «Южный подъезд к городу Краснодару», в Тахтамукайском районе Республики Адыгея, сотрудники дорожной полиции остановили КамАЗ, которым управляла молодая девушка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх