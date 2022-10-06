Пьяная краснодарка рассекала на КамАЗе по Адыгее

Пьяная краснодарка рассекала на КамАЗе по АдыгееНа участке федеральной автодороги «Южный подъезд к городу Краснодару», в Тахтамукайском районе Республики Адыгея, сотрудники дорожной полиции остановили КамАЗ, которым управляла молодая девушка.