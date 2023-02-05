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Международная федерация гольфа выразит позицию по допуску россиян после консультаций с МОК

Международная федерация гольфа выразит позицию по допуску россиян после консультаций с МОК

В Международной федерации гольфа (IGF) не стали выражать позицию по допуску россиян до соревнований, поскольку участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже не было определено МОК.

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