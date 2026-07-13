В Ростове-на-Дону горит 100 кв. м отходов на Новочеркасском шоссе

Крупное возгорание зафиксировано на Новочеркасском шоссе в Ростове-на-Дону. Жители города активно публикуют в социальных сетях видео- и фотоматериалы, на которых запечатлены густые клубы черного дыма, поднимающиеся на значительную высоту.
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