В Ростове-на-Дону горит 100 кв. м отходов на Новочеркасском шоссе

Крупное возгорание зафиксировано на Новочеркасском шоссе в Ростове-на-Дону. Жители города активно публикуют в социальных сетях видео- и фотоматериалы, на которых запечатлены густые клубы черного дыма, поднимающиеся на значительную высоту.