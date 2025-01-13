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Политика как она есть

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Помощник Байдена заявил, что «история верно рассудила» вывод войск из Афганистана

Помощник Байдена заявил, что «история верно рассудила» вывод войск из Афганистана

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден принял верное стратегическое решение по выводу войск из Афганистана три года назад и история положительно оценила это решение.

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