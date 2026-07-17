Известная российская журналистка рассказала о проснувшейся в ней еврейской идентичности

Известная российская журналистка и блогерша Божена Рынска (настоящее имя — Божена Малашенко) заявила, что стала ощущать себя еврейкой после атаки на Израиль движения ХАМАС, произошедшей 7 октября 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии