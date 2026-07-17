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Известная российская журналистка рассказала о проснувшейся в ней еврейской идентичности

Известная российская журналистка рассказала о проснувшейся в ней еврейской идентичности

Известная российская журналистка и блогерша Божена Рынска (настоящее имя — Божена Малашенко) заявила, что стала ощущать себя еврейкой после атаки на Израиль движения ХАМАС, произошедшей 7 октября 2023 года.

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