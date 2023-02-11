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Самсонов сделал 3-й шатаут в сезоне, став 2-й звездой матча с «Коламбусом». Он отбил все 30 бросков

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил все 30 бросков в матче с «Коламбусом» (3:0) и был признан второй звездой.

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