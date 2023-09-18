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Зеленский полностью исключил передачу части территорий России для завершения конфликта

Зеленский полностью исключил передачу части территорий России для завершения конфликта

Украина не пойдет на заключение мирного договора путем передачи части территорий России, боевые действия будут продолжаться до "полной победы" украинской армии.

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