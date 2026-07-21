Proposed US Deal For Saudi Nuclear Enrichment Is Without Safeguards Via Middle East Eye The Trump administration has greenlit Saudi Arabia's nuclear enrichment project, but with no safeguards in place to prevent the development of a bomb, CNN reported on Friday.
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