Осень в Севастополе: как изменилась стоимость поездки выходного дня

Севастополь ежегодно привлекает немало туристов со всей страны. А бархатная осень – идеальное время для прогулок по городским улицам, знакомства с достопримечательностями и удивительной историей города-героя.
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