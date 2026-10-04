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«Зенит» предложил самостоятельно выкупить билеты на матч с «Краснодаром»: «Больше недели не можем получить билетную квоту, которую гарантирует регламент»

В « Зените » высказались о конфликте с « Краснодаром » по поводу билетов на матч чемпионата России. Команды 10 октября сыграют в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ в Краснодаре.

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