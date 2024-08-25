В Новосибирске выставили на продажу ковры с изображением Владимира Путина

Предложения опубликованы на популярном сайте объявлений.На популярном сайте объявлений в Новосибирске появилось сразу несколько предложений о продаже ковров с изображением президента России Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии