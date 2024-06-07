Steak Lovers
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Steak Lovers

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Кабачки больше не жарим и не печем, пару минут и они уже на столе. Сразу 3 рецепта закуски

Кабачки больше не жарим и не печем, пару минут и они уже на столе. Сразу 3 рецепта закуски

Когда начинается сезон кабачков, это всегда праздник вкуса и аромата. Здесь собраны три быстрых и простых рецепта, которые помогут вам насладиться этими замечательными овощами, не тратя много времени на готовку.

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