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Царьград

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США и Украина против "Рассвета": Угрозу оценил политолог Блохин

США и Украина против "Рассвета": Угрозу оценил политолог Блохин

Зеленский попросил Трампа ввести санкции против проекта "Рассвет". Политолог Блохин считает, что ни один президент США не заблокирует "Рассвет" по просьбе Зеленского.

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