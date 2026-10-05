США и Украина против "Рассвета": Угрозу оценил политолог Блохин

Зеленский попросил Трампа ввести санкции против проекта "Рассвет". Политолог Блохин считает, что ни один президент США не заблокирует "Рассвет" по просьбе Зеленского.
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