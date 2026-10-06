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До 128 ГБ ОЗУ, корпус тоньше 18 мм и очень яркий экран Mini-LED. Появились подробности о ноутбуке Microsoft Surface Ultra на RTX Spark

До 128 ГБ ОЗУ, корпус тоньше 18 мм и очень яркий экран Mini-LED. Появились подробности о ноутбуке Microsoft Surface Ultra на RTX Spark

Компания Microsoft продолжает пересматривать своё семейство ноутбуков Surface, и сегодня стало известно, что номинально представленная ранее модель Surface Ultra на основе платформы Nvidia RTX Spark уже завтра, 7 октября, будет анонсирована полноценно.

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