До 128 ГБ ОЗУ, корпус тоньше 18 мм и очень яркий экран Mini-LED. Появились подробности о ноутбуке Microsoft Surface Ultra на RTX Spark

Компания Microsoft продолжает пересматривать своё семейство ноутбуков Surface, и сегодня стало известно, что номинально представленная ранее модель Surface Ultra на основе платформы Nvidia RTX Spark уже завтра, 7 октября, будет анонсирована полноценно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым