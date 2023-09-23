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Шарль Леклер: «Отрыв от «Ред Булл» просто безумный»

Пилот «Феррари» признал, что остался доволен своим выступлением, но при этом его расстраивает тот факт, что продемонстрировав максимум текущих возможностей болида он уступил не только Максу Ферстаппену, но и обоим гонщикам «Макларена».

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