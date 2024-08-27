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Врач рассказала, что делать при отравлении арбузом или дыней

Врач рассказала, что делать при отравлении арбузом или дыней

Почувствовав симптомы отравления арбузом или дыней, выраженные в виде тошноты, рвоты, диареи и озноба, необходимо начать пить больше жидкости, не игнорировать продолжительную рвоту, а также на некоторое время отказаться от пищи и алкоголя, рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

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