Эстебан Окон: «Цель на сезон – сохранить 4-е место и подобраться к топ-3»

Пилот «Альпин» Эстебан Окон поделился впечатлениями об обкатке нового болида, а также рассказал о целях на сезон-2023.
Популярные статьи
- Тренер вашингтонской школы фигурного катания о приходе Овечкина на тренировку: «Многие мамы попадали в обморок. Было приятно видеть суперзвезду такого уровня»
- Победы «МЮ» и «Сити», «Наполи» мчит к титулу, 4-й матч Овечкина без очков, Педри тащит «Барсу», 15-е золото Йоханнеса Бо, ошибки видеоассистентов в АПЛ и другие новости
- Минеев – о нахождении в зоне боевых действий на Украине: «Самочувствие отличное, настрой на фоксе! Пока что втягиваюсь»
Свежие комментарии