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Российские бойцы отряда «Рысь» испытали созданный ими колесный боевой дрон

Российские бойцы отряда «Рысь» испытали созданный ими колесный боевой дрон

Колесный дрон «Таня-пулеметчица» был испытан на полигоне в зоне спецоперации на Украине. Его создали бойцы отряда «Рысь» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг», пишет РИА Новости со ссылкой на военных.

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