Российские бойцы отряда «Рысь» испытали созданный ими колесный боевой дрон

Колесный дрон «Таня-пулеметчица» был испытан на полигоне в зоне спецоперации на Украине. Его создали бойцы отряда «Рысь» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг», пишет РИА Новости со ссылкой на военных.