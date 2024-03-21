Российские бойцы отряда «Рысь» испытали созданный ими колесный боевой дрон

Колесный дрон «Таня-пулеметчица» был испытан на полигоне в зоне спецоперации на Украине. Его создали бойцы отряда «Рысь» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг», пишет РИА Новости со ссылкой на военных.
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