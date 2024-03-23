Фонд Бахрейна полностью выкупил компанию McLaren Group

Фонд Бахрейна полностью выкупил компанию McLaren GroupMcLarenИнвестиционный фонд Бахрейна Mumtalakat завершил сделку с миноритарными акционерами McLaren Group, материнской компании команды Формулы 1, сообщила пресс-служба «оранжевых».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии