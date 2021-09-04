ДрузьяПолитикаИнтересные загадки Большого СфинксаПопулярная наука Интересные загадки Большого Сфинкса Так выглядел Большой Сфинкс в 1857 году. До того, как его раскопали.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновГрани Агни Йоги 1969 г. 619. (Дек. 😎. Да! Течение эволюции утверждается и направляется в Нашей Твердыне. Люди ее принимают или отвергают. Принявшие – с Нами, отвергшие – уходят во тьму. Каждый принявший умножает в себе элементы Света и уходит из мира плотного в Тонкий, накопивши огни для претворения их в качества, способности и свойства духа, способствующие его росту. В этом смысл земных воплощений и их цель. Иначе бессмысленна жизнь. Все живущее и проявленное заряжено этой целью независимо от того, осознается она или нет. Цель всех проявленных форм – их эволюция, вернее, эволюция той внутренней сущности, которая оживотворяет внешнюю форму и скрыта внутри нее, подобно тому, как в оболочке семени скрыта будущая форма того дерева, которое из него вырастает. Развитие человечества двинулось бы вперед гигантскими шагами, если бы все осознали, ради чего живут они на Земле. Появление, расцвет и гибель целых государств приобрели бы совершенно другое значение и были бы поняты в свете Космического Закона, которому подчинены не только рождающиеся и гибнущие цивилизации, но и планеты, и целые системы миров, словом, все сущее. Когда это понимание переносится в сферу жизни каждого отдельного человека, изменяется жизнь его в корне. Внешне она может оставаться как бы все той же, но внутреннее ее содержание становится совершенно другим. Человек уже знает, что ни одно даже маломалейшее усилие его, направленное к самосовершенствованию, не пропадет даром, но принесет плод во времени и послужит во благо и ему и окружающему. Служение эволюции является истинным назначением человека. Какое счастье, когда он может перейти в Тонкий Мир, унося с собою богатые накопления, столь нужные ему для сознательного пребывания в Высших Мирах. Никакие земные богатства не могут сравниться с накопленным духовным сокровищем, ибо земное взять с собою нельзя, а духовное – можно. И не только взять, но и светоносно реализовать его в Мире Надземном. Человек, ничего не принесший в тот мир и ничего не накопивший, чем будет жить он там? Подобно каменному истукану, будет стоять такой человек, ничего не осознавая, стоять среди красот и широчайших возможностей Высших Миров, когда открывается людям свобода полетов, новых нахождений и приобретения знаний. Много даров и чудесных возможностей приуготовано для человека, сознательно вступившего в поток мировой эволюции.Комментировать
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