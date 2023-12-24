Алан Джонс объяснил, почему Риккардо не вернется в Red Bull Racing

Алан Джонс объяснил, почему Риккардо не вернется в Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolЧемпион мира Формулы 1 1980 года Алан Джонс уверен, что его соотечественник Даниэль Риккардо не станет напарником Макса Ферстаппена в Red Bull Racing.