Алан Джонс объяснил, почему Риккардо не вернется в Red Bull Racing

Алан Джонс объяснил, почему Риккардо не вернется в Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolЧемпион мира Формулы 1 1980 года Алан Джонс уверен, что его соотечественник Даниэль Риккардо не станет напарником Макса Ферстаппена в Red Bull Racing.
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