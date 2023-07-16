"ДИСЦИПЛИНИРОВАТЬ МИГРАНТОВ?": МНЕНИЕ БЫВШИХ ЖИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАВКАЗА

ДМИТРИЙ ЕРШОВ То, что на территории России "трудолюбивые мигранты" при потворстве части чиновничьего аппарата начали против коренных жителей России гражданскую войну - уже очевидно даже самому наивному человеку.
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