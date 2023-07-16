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"ДИСЦИПЛИНИРОВАТЬ МИГРАНТОВ?": МНЕНИЕ БЫВШИХ ЖИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАВКАЗА

"ДИСЦИПЛИНИРОВАТЬ МИГРАНТОВ?": МНЕНИЕ БЫВШИХ ЖИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАВКАЗА

ДМИТРИЙ ЕРШОВ То, что на территории России "трудолюбивые мигранты" при потворстве части чиновничьего аппарата начали против коренных жителей России гражданскую войну - уже очевидно даже самому наивному человеку.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
пусть хуснуллин к себе в квартиру и на дачу селит
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32 мин.
Александр Пятнистый
Про собак - брехня. Запомни- вожак стаи- бог и высшая справедливость. Злой человек вожаком не станет никогда
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30 мин.
Александр Пятнистый
это да- надежная машинка и магазин дисковый- емкий
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